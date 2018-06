Polícia apreende 400 veículos com traficantes no Alemão e na Vila Cruzeiro

RIO - Chega a 400 o total de veículos apreendidos em poder de traficantes nas operações das forças de segurança no Complexo do Alemão e na Vila Cruzeiro, segundo o delegado Márcio Mendonça, titular da Divisão de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA). Desse total, 350 são motos. Muitas delas continuavam abandonadas nesta segunda-feira, 29, em ruas e vielas do Alemão. Algumas foram depenadas: na Travessa Neves, do bairro Fazendinha, uma Honda nova estava sem as rodas. Perto dali, uma BMW de 1.200 cilindradas continuava intocada.

Veja também:

Bandidos fugiram pelo esgoto e com uniformes do PAC

UPP no Alemão deve ser instalada em seis meses, diz Cabral

Dilma deve encontrar Cabral na terça-feira

SP, MG e ES reforçam policiamento em rodovias na divisa com Rio

Perda de espaço motiva ataques do tráfico, dizem analistas

Veja fotos da onda de ataques no Rio

Vídeo - Bope troca tiros no Complexo da Penha

Presenciou algum ataque? Conte-nos como foi

Vários veículos também estavam abandonados. Peças do motor de uma minivan Captiva, placas KXZ, do Rio de Janeiro, tinham sido retiradas. Hoje, a Polícia Civil apreendeu também uma picape Toyota Hyllux, com blindagem de nível 3, que teria sido abandonada por traficantes durante a fuga. O veículo havia sido furtado em junho deste ano e teve a placa clonada. De acordo com o delegado, a maioria dos veículos apreendidos é produto de furto. Para reclamar a devolução, os proprietários devem comparecer à Divisão, munidos de documentos.

Armamento e drogas. Nesta segunda-feira, durante todo o dia, armas e drogas foram apreendidas. Em uma localidade conhecida como Beco da União, na Favela da Grota, policiais encontraram em uma casa cinco fuzis, um rifle e cinco granadas. À tarde, em uma outra vistoria na mesma casa, os agentes descobriram o esconderijo de três pistolas automáticas calibres, 45, 9 mm e PT 380.

Na localidade conhecida como zona do medo, no Morro da Fazendinha, policiais militares do 1º Batalhão de Polícia Militar apreenderam seis fuzis, cinco granadas, quatro bombas de fabricação caseira, papelotes de cocaína e trouxinhas de maconha.

"Tivemos informações de moradores e vasculhamos a área. O material estava escondido sob folhas de bananeira, pois há uma grande plantação no alto do morro", disse o comandante do 1º BPM, Ranulfo Brandão. Policiais da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil apreenderam cerca de 3 mil papelotes de cocaína e pedras de crack, na Rua Canitá, nas proximidades da quadra onde era realizado o baile funk patrocinado pelo tráfico de drogas. Até as 19h, a PM não havia divulgado o balanço final das apreensões de drogas e armas.