Polícia apreende 41 mil comprimidos de estimulantes sexuais

Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

Cerca de 41 mil de estimulantes sexuais que seriam levados para Vitória da Conquista, na Bahia, foram apreendidos na madrugada desta terça-feira, 19, em Ubiratã, próximo à Cascavel, no Paraná, por policiais rodoviários federais. O motorista foi preso. Esta foi a primeira apreensão de medicamentos contrabandeados do Paraguai deste ano.

Uma equipe da PRF abordou, por volta das 4h30, na BR-369, um Fox com placas de Vitória da Conquista para fiscalização. Depois de desconfiarem da conversa do motorista do carro, que demonstrou nervosismo ao explicar o motivo da viagem que fazia, os policiais revistaram o veículo.

Na busca, foram encontrados no reservatório de combustível 34 mil unidades de Pramil - também conhecido como Viagra paraguaio -, cinco mil comprimidos de Eroxil, dois mil comprimidos de Erofast e 360 unidades de Cialis, todos medicamentos utilizados para disfunção erétil.

O motorista do carro, de 41 anos, foi detido em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal de Cascavel. Um passageiro de 36, identificado como irmão do motorista, conseguiu fugir e ainda não foi encontrado. Estava no carro ainda um adolescente de 13 anos que foi apreendido e encaminhado ao Conselho Tutelar.