Polícia apreende 45 kg de fogos de artifício clandestinos na Bahia

SÃO PAULO - Policiais rodoviários federais apreenderam 45 quilos de fogos de artifício sem documentação, na tarde desta segunda-feira, 6, na BR-101, perto da cidade de Simões Filho, na Bahia.

O material foi encontrado em um carro abordado na altura do km 173 da rodovia. Os fogos de artifício eram transportados sem as exigências necessárias ao transporte de explosivos, sem autorização e sem documentação fiscal.

Os policiais descobriram que os fogos foram comprados de fábricas clandestinas do município de Santo Antônio de Jesus e tinha como destino as barracas de fogos de Salvador. O condutor do carro foi preso.