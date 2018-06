Polícia apreende 5 t de maconha As Polícias Federal e Militar apreenderam, na sexta-feira à tarde, cinco toneladas de maconha. A droga estava escondida embaixo de embalagens em um caminhão que ia de Tanabi a Amparo, na região de Campinas, no interior de São Paulo. O motorista José Bezerra, de 43 anos, foi interceptado na Vila Botelho, em Santa Adélia, e preso em flagrante. Ele confessou que ganhou R$ 3 mil para transportar o entorpecente. As investigações começaram há uma semana.