Polícia apreende 51 máquinas caça-níqueis em Sapucaia do Sul

Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

Agentes da Delegacia de Feitos Especiais (DFE), da Corregedoria-Geral da Polícia Civil (Cogepol), apreenderam 51 máquinas caça-níqueis em três estabelecimentos comerciais na cidade de Sapucaia do Sul, no Rio Grande do Sul, em cumprimento a mandado de busca e apreensão. Uma pessoa foi presa.

De acordo com o delegado Carlo Butarelli, que coordenou a ação, em um dos locais, onde funcionava o escritório de um dos líderes da contravenção do jogo de azar da cidade, foram apreendidos de 25 mil DVDs estrangeiros sem a documentação que comprovasse a origem.

O responsável, após ser autuado em flagrante pelo delito de receptação, foi levado ao Presídio Central e permanecerá à disposição da Justiça.