Polícia apreende 587 quilos de maconha na BR-060, em Goiás

SÃO PAULO - A Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) prendeu um homem, de 28 anos, com 587 quilos de maconha, na Região Metropolitana de Goiânia, em Goiás, na madrugada desta quarta-feira, 11.

O motorista, abordado na BR-060, na saída para Guapó, confessou ter sido contratado para buscar a droga na cidade de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, e entregá-la em Goiás.

No momento da abordagem, o veículo conduzido pelo preso foi cercado por quatro viaturas da Polícia Federal. Ele tentou fugir engatando marcha ré e quase atropelou um policial. Para impedir a fuga, a equipe efetuou um disparo, o projétil perfurou a lataria do carro e atingiu de raspão o ombro direito do homem. Depois de preso, o suspeito foi medicado.

Ele responderá pelos crimes de tráfico interestadual, resistência e dano contra patrimônio da União, com violência ou grave ameaça à pessoa. Além do carro e da droga, também foram apreendidos dois aparelhos celulares.