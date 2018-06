Polícia apreende 6,2 toneladas de maconha em MS

Policiais federais de Naviraí (MS) fizeram neste sábado a maior apreensão de drogas do ano em Mato Grosso do Sul: 6,2 toneladas de maconha. A droga estava escondida em uma carga de madeira em um caminhão Mercedes Benz. Além da maconha, também foram encontrados 3,4 quilos de haxixe. O motorista João Moreto Alves, 38 anos, morador da cidade de Dourados (MS), demonstrou nervosismo ao ser abordado em uma barreira policial na estrada que liga as cidades de Coronel Sapucaia e Amambaí. Os policiais realizaram uma vistoria minuciosa no caminhão e encontraram a maconha e o haxixe ocultos em meio à carga de banquetas de madeira semi-acabadas.