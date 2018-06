Polícia apreende 600 quilos de carne bovina em Sergipe

Fabiana Marchezi, do estadao.com.br,

Policiais rodoviários federais apreenderam cerca de 600 quilos de carne bovina transportados irregularmente na altura do quilômetro 104 da BR-101, em São Cristóvão, no Sergipe, na tarde de segunda-feira, 14.

De acordo com a polícia, a carne estava dentro de uma picape, sem a refrigeração necessária, em condições desapropriadas para o consumo. A carne foi apreendida e, junto com a condutora do veículo, encaminhada à Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro).

De acordo com um fiscal da empresa, a carne ganhou novo destino e seguiu para o zoológico de Aracaju, onde servirá para a alimentação dos animais do parque.