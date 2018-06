Polícia apreende 7 toneladas de maconha após acidente no PR

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) fez, na noite de quarta-feira, 30, a maior apreensão de maconha deste ano no Paraná, ao atender a um acidente automobilístico na Serra da Esperança, em Guarapuava, na região central do Estado. Um caminhão, com placas de Itapiranga (SC), caiu em um viaduto, de uma altura aproximada de 25 metros, e resultou na morte do caminhoneiro André dos Santos Straiz, de 24 anos. No meio dos destroços do caminhão havia 6,9 toneladas da droga. O delegado da Polícia Federal em Guarapuava, André Maurício, disse que o caminhão saiu de Mato Grosso do Sul e se dirigia para São Paulo. Segundo testemunhas, o caminhoneiro tentou fazer uma ultrapassagem arriscada em uma curva perdendo o controle do carro, que se precipitou no abismo. A maconha estava escondida embaixo de uma carga de tábuas de madeira. Os pacotes ficaram espalhados pelo mato, o que exigiu um esforço de cerca de 10 horas de policiais e funcionários da concessionária responsável pela administração da BR-277 para que tudo fosse recolhido. A droga foi levada para a delegacia da Polícia Federal de Guarapuava. As informações preliminares são de que o motorista já respondia processo por tráfico. A droga estava escondida embaixo de tábuas de madeira e ficou espalhada na pista e na mata. A Polícia Rodoviária Federal pediu apoio da Polícia Federal para fazer a guarda e a remoção da droga do local do acidente. Os trabalhos duraram quase 10 horas. Com a apreensão desta quarta, 11,4 toneladas de maconha foram apreendidas em 2008 no Paraná. (Com Fabiana Marchezi, do estadao.com.br)