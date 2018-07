Polícia apreende 700 quilos de maconha em SP Três homens e uma mulher foram presos e um carregamento estimado em 700 quilos de maconha foi apreendido nesta segunda-feira por policiais do Departamento Estadual de Investigações sobre Narcóticos (Denarc). A droga estava escondida em um caminhão Scania que transportava madeira e vinha de Foz do Iguaçu (PR) para Caieras, na Grande São Paulo ? a origem da maconha seria o Paraguai. De acordo com o delegado Everardo Tanganelli, do Denarc, o entorpecente seria distribuído na Grande São Paulo. O caminhão foi parado por investigadores do Denarc na Rodovia Régis Bittencourt, próximo à entrada do Rodoanel, às 15h30. A droga estava escondida na parte traseira da carroceria. O motorista do veículo, que se identificou como Luis Miguel da Silva, de 29 anos, e seu ajudante, Claúdio Luis Feitosa, de 28, foram presos. Os policiais não sabiam a quantidade exata de maconha apreendida até as 18h30 desta segunda, pois a pesagem da droga ainda não havia terminado. Depois da apreender o carregamento, os investigadores foram a uma chácara em Caieras, onde detiveram mais duas pessoas: Valdemar Gomes da Silva, que seria o dono do entorpecente, e sua filha, Eliane Souza da Silva. No local foi achado material para prensar a droga em forma de tijolos a fim de que ela fosse distribuída. A investigação havia começado há 40 dias. O caminhão estava sendo seguido pelos homens do Denarc desde sábado.