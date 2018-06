Polícia apreende 800 kg de maconha em Guaíra

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 800 quilos de maconha dentro de um carro em Guaíra, no Paraná, na madrugada desta sexta-feira, 25. De acordo com a corporação, uma pessoa ligou para a polícia informando que um homem tentava desatolar um carro que estava na beira do Rio Paraná. Quando a polícia chegou no local indicado, o motorista do veículo fugiu no meio da mata, abandonando a caminhonete.

Dentro do carro estava a maconha e os documentos do motorista. A suspeita é de que a droga tenha chegado na cidade pelo rio e seria transportada pela camionete. Guaíra faz divisa com o Paraguai.