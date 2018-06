Polícia apreende 82 quilos de cocaína em apartamento em SP A Polícia de São Paulo apreendeu, no começo da madrugada desta quinta-feira, 17, 82 quilos de cocaína dentro de um apartamento, na zona leste de São Paulo. O entorpecente estava escondido no apartamento de um prédio situado no bairro de Vila Rica. O imóvel havia sido alugado há cerca de um mês. Quatro pessoas, três homens e uma mulher, cujos nomes ainda não foram informados, foram presas. As investigações sobre a movimentação da quadrilha já duravam cerca de dois meses. O bando preparava a cocaína naquele local e depois distribuía para vários bairros na própria zona leste. No local, além do entorpecente, foram apreendidos um carro, materiais como balança de precisão, bicarbonato, que é usado no preparo da cocaína, e embalagens para acondicionar o tóxico. Foi encontrada também uma agenda que registrava a movimentação financeira do tráfico. Para se ter uma idéia, em apenas uma semana, os ganhos da quadrilha chegaram a cerca de R$ 100 mil. Na casa de um dos detidos, na Vila Matilde, havia um cofre com três pistolas e munição. A ocorrência foi registrada no 31º Distrito de Vila Carrão.