Polícia apreende adolescente acusado de matar jovem em aeroporto do RS

PORTO ALEGRE - A polícia apreendeu, na terça-feira, 15, um adolescente de 16 anos, acusado de executar com vários tiros o jovem Marlon Roldão, de 18 anos, em setembro. O jovem foi morto no saguão do terminal 2 do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre.

O acusado foi apreendido na Rua 22 do balneário de Cidreira, no litoral norte gaúcho. Segundo a Polícia Civil, o adolescente havia ido procurar atendimento de emergência em um posto médico, pois tinha sido ferido no braço por disparos de arma de fogo.

No local, o menor se identificou com um nome falso. A Brigada Militar foi acionada para atender a ocorrência.

Juntamente com o adolescente foram aprendidas pedras de crack e porções de cocaína.

O apreendido foi encaminhado à Fundação de Atendimento Socioeducativo, em Porto Alegre. Ele aparece nas imagens das câmeras de segurança, no dia do crime, atirando contra a vítima.