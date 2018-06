Polícia apreende armas de fabricação caseira no interior de São Paulo

SÃO PAULO- A Polícia Rodoviária Federal de Taubaté, a 123 km de São Paulo, apreendeu nesta quinta-feira, 17, duas armas automáticas de fabricação caseira, calibre 40, três carregadores e uma caixa de munição de mesmo calibre.

As armas estavam dentro de uma mochila, encontrada no bagageiro interno de um ônibus da empresa Itapemirim, que fazia o itinerário São Paulo (SP) - Nanuque (MG). As armas foram apresentadas na Delegacia de Polícia Civil de Roseira. Os proprietário do armamento não foi identificado.