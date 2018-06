Polícia apreende armas de PMs que participaram de tiroteio no Rio

RIO - O delegado Gilberto Ribeiro, da 13ª DP, em Ipanema, responsável pela investigação da morte do dançarino Douglas Rafael da Silva Pereira, também conhecido como DG, disse na manhã desta quinta-feira, 24, que oito policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Morro Pavão-Pavãozinho já prestaram depoimento.

Segundo ele, as armas dos PMs que participaram do tiroteio na favela na madrugada de terça-feira, poucas horas antes do corpo do dançarino ser encontrado, já foram apreendidas pela Polícia Civil. O armamento foi encaminhado para perícia no Instituto de Criminalística Carlos Éboli, que fará exames de confronto balístico.

Nesta quinta, o policiamento continua reforçado no Pavão-Pavãozinho e nas vias de acesso à favela, em Copacabana, na zona sul do Rio.