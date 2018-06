Polícia apreende armas e drogas em favelas de SP A polícia realizou hoje entre às 6 horas e o início da tarde duas operações em favelas de São Paulo durante as quais foram apreendidas armas, drogas e detidas nove pessoas. Na Favela do Querosene, região do Jaçanã, zona norte, mais de sessenta policiais do 5° Batalhão da PM verificaram ruas e residências e encontraram 8 quilos de maconha, 31 papelotes de crack e 73 pedras da mesma droga. Duas pessoas foram detidas e levadas par a o 73* DP. Na favela conhecida como Sabrico, na Barra Funda, zona oeste, policiais do 23* Batalhão apreenderam um revólver, uma garrucha e seis pedras de crack além de vários cartuchos para arma de fogo. Cinco pessoas foram detidas e levadas para o 23° DP, em Perdizes.