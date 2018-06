Polícia apreende armas e drogas em operação nos morros no Rio

SÃO PAULO - A Polícia Civil apreendeu nesta segunda-feira, 24, cerca de 300 quilos de maconha, uma granada, uma escopeta e um fuzil durante uma operação nos morros de São Carlos, Zinco e Querosene, no bairro do Estácio, e no morro da Mineira, no Catumbi, todos na zona norte do Rio. Durante a incursão, houve intenso tiroteio e as vidraças do prédio da prefeitura na região e um helicóptero da Rede Globo foram atingidos.

Segundo a polícia, quatro suspeitos de atuarem no tráfico de drogas foram feridos e socorridos pelos agentes. Um bandido foi preso em flagrante e com ele foi encontrada a escopeta apreendida. Os agentes também apreenderam outras drogas e material que comprova a contabilidade do tráfico.

Cerca de 150 policiais de sete delegacias especializadas participam da ação, que teve início as 6 horas. A operação visa identificar e prender traficantes, além de colher informações para instruir os inquéritos policiais da Delegacia de Combate às Drogas (DCOD).

Participaram da operação um helicóptero Águia, policiais das Delegacias de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA), de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC), de Roubos e Furtos (DRF), de Combate às Drogas, de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquérito Especiais (DRACO/IE), de Repressão a Armas e Explosivos (DRAE) e da Polinter.