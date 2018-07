Polícia apreende armas e drogas em SP Em duas operações diferentes, policiais militares das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (ROTA), divisão da PM paulista, conseguiram apreender 40 quilos de drogas e diversas armas em poder de traficantes no início da noite desta quarta-feira. Por volta das 18h30, na Favela Marolla, localizada na Rua Barbeiro de Sevilha, no Parque São Lucas, na Zona Leste da capital, bairro que faz divisa com o município de Santo André, os menores E.J.S. 17, e T.R.C., 16, foram detidos com 17 quilos de maconha e 1,5 quilo de crack e cocaína. Em um dos dois barracos vistoriados pelos policiais foram encontrados também 1 revólver e 1 carabina calibres 38, 2 pistolas calibre 380, uma submetralhadora e outras duas carabinas calibres 12 e 44; além de vários cheques roubados, de diversos bancos. Praticamente no mesmo horário, em um cumprimento de mandado de busca e apreensão, policiais da viatura 91245, também da ROTA, entraram na Favela do Jardim Elba, na região do Sapopemba, Zona Leste da cidade. No interior de uma casa, localizada na ua Custódio de Sá e Faria, nº 12, foram apreendidos 21 quilos de maconha e 500 gramas de cocaína. Dois homens que moravam na casa disseram aos policiais que a droga poderia pertencer a um terceiro, o dono da casa, e que eles não sabiam da existência dela dentro da residência. Os dois suspeitos foram levados à 3ª Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes do Denarc e acabaram liberados pelo delegado. Os dois menores detidos no Parque São Lucas também foram encaminhados à mesma delegacia. A dupla será levada ao S.O.S. Criança e depois para a uma unidade da Fundação Estadual para o Bem Estar do Menor Febem).