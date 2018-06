Polícia apreende armas em fazenda ocupada por sem-terra O Ministério Público e a Polícia Militar realizaram uma operação em busca de armas na Fazenda Nazaré e num acampamento de sem-terra em Marabá Paulista, no Pontal do Paranapanema. Foram apreendidos dois revólveres calibre 38, uma cartucheira, munições e outros artefatos. Participaram da operação cerca de 80 policiais militares e três promotores. Segundo a polícia, a Ouvidoria da Reforma Agrária deu indicações de que alguns homens estariam armados na fazenda, colocando em risco a integridade dos militantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Também houve representação de pessoas ligadas à União Democrática Ruralista (UDR) no sentido contrário. Eles disseram que militantes do MST estariam armados ameaçando funcionários. De acordo com o Bom Dia SP, da TV Globo, um dos acampados, Antônio Carlos dos Santos, foi levado à delegacia para prestar depoimento. No acampamento, ninguém soube dizer de quem era o barraco onde foram encontradas as armas. Foi aberto inquérito em Marabá Paulista para investigar o caso, mas até agora ninguém foi preso.