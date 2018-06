Polícia apreende carga de cigarros avaliada em R$ 500 mil no Paraná

SÃO PAULO - Policiais federais no Paraná apreenderam na manhã desta terça-feira, 21, uma carga de cigarros de origem estrangeira no valor de aproximadamente R$ 500 mil. O caminhão abordado estava carregado com cerca de mil caixas do produto.

A apreensão foi realizada durante fiscalização de rotina na região de Alto Piquiri, no oeste do estado. O motorista informou que os cigarros eram de origem paraguaia. Foram apreendidos ainda três veículos equipados com radiocomunicadores, que acompanhavam o caminhão e atuavam como "batedores" da carga.

Cinco indivíduos foram presos em flagrante e conduzidos à Delegacia de Polícia Federal em Guaíra (PR). As mercadorias e os veículos serão encaminhados à Receita Federal. De acordo com a PF, a carga teria como destino os estados de Minas Gerais e São Paulo.