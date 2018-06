Polícia apreende celulares, drogas e bandeira do PCC em penitenciárias Agentes de segurança e policiais militares apreenderam 39 celulares, 37 carregadores e uma bandeira do PCC em blitze feitas nesta terça-feira, 11, em três unidades prisionais do oeste do Estado. Também foram apreendidas 103 bolsas de maconha e quatro bolsas de cocaína. A maior parte dos produtos estava em poder dos presos da Penitenciária de Segurança Máxima de Assis, onde 100 agentes e 70 homens da tropa de choque passaram dez horas revistando as celas, que abrigam 1.196 detentos. Eles encontraram 23 celulares, 30 carregadores, quatro chips e uma bateria de celular, além de 98 bolsas de maconha e quatro de cocaína. Na Penitenciária de Segurança Máxima de Junqueirópolis, foram apreendidos 15 celulares, sete carregadores, quatro fones de ouvido, além de dois alicates e cinco brocas, material que estava escondido desde a rebelião de maio. No CDP de Caiuá, os agentes apreenderam um celular, duas serras, além de uma bandeira do PCC do tamanho de um lençol.