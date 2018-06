Polícia apreende cerca de cinco toneladas de maconha no PR Policiais rodoviários estaduais da região de Cascavel, no oeste do Paraná, apreenderam um caminhão carregado com quase cinco toneladas de maconha, parado em uma oficina mecânica de Santa Tereza do Oeste, a cerca de 500 quilômetros de Curitiba. Segundo a polícia, a apreensão foi possível em razão de uma denúncia anônima que chegou à corporação. O motorista do veículo, Daniel Rodrigues Borges, de 43 anos, foi preso. Com a denúncia, os policiais espalharam-se pelas rodovias da região e acabaram encontrando o caminhão estacionado na oficina para alguns reparos, na noite de quarta-feira, 14. Por cima dos tabletes de maconha, que pesaram 4.940 quilos, havia um carregamento de telhas. O motorista foi preso quando chegava para pegar o veículo. Ele disse que carregou na fronteira com o Paraguai e levaria a droga para Canoas (RS). Segundo a polícia, esta era a terceira vez que ele fazia esse trajeto.