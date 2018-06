Polícia apreende cerca de uma centena de armas durante ocupação

RIO - A polícia apreendeu durante a ocupação n Complexo do Alemão com uma grande quantidade de armas, munição e drogas apreendidas em poder dos traficantes. Chega a pelo menos uma centena o número de fuzis, pistolas e até submetralhadoras encontradas. A maior parte dos equipamentos, no entanto, estava desmontada e algumas armas não estavam em condições de uso.

Também foi apreendida uma agenda com a contabilidade do tráfico. O material será submetido à perícia pela Polícia Civil. As forças policiais continuam fazendo uma varredura na área já ocupada no Complexo do Alemão.

Areal. Sete fuzis e sacos com drogas foram encontradas pelos policiais em quatro casas do Areal, a primeira localidade do Complexo do Alemão, que a polícia ocupou hoje. Todo material foi levado para o batalhão de Olaria em bacias de plástico.

Até o momento, granadas e drogas também foram apreendidas e ninguém foi preso.

(Felipe Werneck e José Maria Tomazela)