SÃO PAULO - Policiais civis apreenderam nesta segunda-feira, 19, 220 cestas de Natal que seriam distribuídas para jogadores e apontadores do jogo do bicho, dentro de um estabelecimento na Abolição, zona norte do Rio de Janeiro.

O local onde o material foi encontrado era usado para realizar apostas. As cestas apreendidas na Rua Carlos de Oliveira e encaminhadas para a 24ª DP (Piedade). Não há informação de presos.