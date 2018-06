Polícia apreende coca em cadeira de bebê Policiais rodoviários de Mato Grosso do Sul prenderam anteontem o comerciante Miguel João Fingir. Ele dirigia um Gol com uma cadeira de bebê no banco traseiro, recheada com 4,5 quilos de cocaína. A prisão do traficante ocorreu na BR-267, em Nova Andradina. No mesmo local, os policiais detiveram um menino de 9 anos, que viajava clandestinamente entre os eixos do caminhão Mercedes Benz. O menino disse que estava fugindo de casa.