Polícia apreende cocaína com logotipo de caveira no RS

SÃO PAULO - Policiais civis apreenderam dois tijolos de cocaína embalados com plástico e um logotipo de uma caveira em cor vermelha em Guaiba, no Rio Grande do Sul. Segundo o Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc), os tijolos pesavam 783 gramas.

De acordo com as investigações, a identificação na droga mostra a origem do entorpecente embalado por grandes grupos ligados ao narcotráfico da região tríplice fronteira (Brasil, Colômbia e Peru).

Segundo o titular da 4ª Delegacia de Investigação do Narcotráfico (DIN), delegado Thiago Bennemann Gonçalves, há suspeitas de que a cocaína seja colombiana.