Polícia apreende cocaína escondida em frascos de batom Um quilo de cocaína foi apreendido na noite de quinta-feira, dia 25, em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. A droga, localizada em uma casa da rua Xingu, na Vila São Bento, estava guardada em frascos plásticos parecidos com embalagens de batom. O traficante Emerson Loureiro Kawashina, apelidado de Japonês, teria usado o disfarce para tentar despistar a polícia para a comercialização do entorpecente. O flagrante ocorreu depois de meses de investigação. "Já estávamos atrás dos acusados do crime nesta rua havia algum tempo e o flagrante deu certo", disse o delegado Osmar Henrique de Oliveira, titular da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecente, de São José dos Campos. A polícia acredita que outras pessoas tenham participação no tráfico de drogas da rua Xingu. Com o suspeito, a polícia encontrou cerca de 250 unidades plásticas com a droga e outras 4 mil embalagens vazias. Na casa também foi localizada uma prensa usada para compactar a cocaína. Kawashina, que já tinha passagem na polícia por tráfico de drogas e homicídio, vai ficar detido no Centro de Detenção Provisória de São José dos Campos.