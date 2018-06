Polícia apreende cocaína junto a alto-falante de ônibus em MT

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu dois quilos de pasta base de cocaína na noite de segunda-feira, 29, durante fiscalização em um ônibus, na altura do quilômetro 388 da BR-364, na saída de Cuiabá para Rondonópolis, em Mato Grosso. Veja também: PF prende casal com meia tonelada de maconha em Salvador A droga estava envolta com fita adesiva e acondicionada no compartimento de bagagem de mão, junto ao alto-falante do veículo, que seguia de Porto Velho, em Rondônia, para São Luiz de Montes Belos, em Goiás. Segundo a PRF, como não foi possível identificar o proprietário do entorpecente, o ônibus com seus 20 ocupantes foi conduzido para a Polícia Federal, em Cuiabá. Na altura do quilômetro 192 da mesma rodovia, a PRF apreendeu mais 24,3 quilos de pasta base de cocaína, em Jataí, em Goiás. De acordo com a polícia, a droga foi encontrada no interior de um Corsa, com placas de São Paulo, e estava escondida no compartimento do motor e nas laterais do veículo. O motorista do carro, Samuel Melo da Paixão, de 38 anos, que foi detido no local por tráfico de drogas, informou à polícia que levava a droga de Alto Garças, em Mato Grosso, para Santo André, no ABC paulista. O suspeito informou ainda que receberia a quantia de R$ 3 mil pelo transporte do entorpecente. O caso foi encaminhado à sede da Polícia Federal em Jataí. Atualizado às 17h20 para acréscimo de informações