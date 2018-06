Polícia apreende dólares em empresa de turismo A Polícia Federal apreendeu R$ 500 mil e US$ 30 mil em uma empresa de turismo que realizava operações ilegais no mercado de câmbio. Autorizados pela Justiça, agentes da Delegacia de Combate ao Crime Organizado e Inquéritos Especiais (Delecoie) estiveram na Stravaganza Câmbio e Turismo, na avenida Presidente Vargas, centro. No local, os policiais apreenderam também uma espingarda calibre 12 e material para recarga de munição. A PF esteve na casa do proprietário da empresa, José Jurandir D´Ávila Borges Filho, onde nada de ilícito foi encontrado. Borges Filho foi levado para a Delecoie e autuado em flagrante por Crimes Contra o Sistema Financeiro e por infringir o Sistema Nacional de Armas. A operação aconteceu na noite da última sexta-feira com o objetivo de reprimir lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e evasão de divisas. A PF informou que outros estabelecimentos estão sendo investigados.