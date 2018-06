Polícia apreende drogas e prende 5 em 3 favelas A polícia do Rio apreendeu drogas em duas das três favelas ocupadas pela Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), ontem e anteontem. No Morro Dona Marta, em Botafogo, foi preso José Solimar dos Santos Oliveira, de 18 anos, com 72 papelotes de cocaína. Em Cidade de Deus, na zona oeste, foram capturados com crack Marlon Jorge Ferreira de Souza e Alexandre Souza Guimarães, ambos de 26 anos. Suspeitos de favorecer a ação do tráfico, ainda foram detidos um menor e uma mulher.