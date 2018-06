Polícia apreende fantasias de Hitler no Rio A polícia militar do Rio apreendeu nesta segunda fantasias com figuras do ditador alemão Adolf Hitler e com a suástica nazista, usadas por foliões em Bento Ribeiro, na zona Norte do Rio. Eles faziam parte de uma turma de bate-bolas, personagens típicos do carnaval de rua do subúrbio carioca, que se dividem em grupos rivais e competem entre si. As fantasias geralmente ostentam figuras de personagens de desenhos animados, mas o grupo surpreendeu policiais do 9º Batalhão de Polícia Militar (BPM) por usar os símbolos nazistas.