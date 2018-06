Policia apreende fuzil e munição de uso restrito ao Exército

A Polícia Militar apreendeu na madrugada desta sexta-feira, 30, em Ubiratã, a cerca de 520 quilômetros de Curitiba, no oeste do Paraná, um fuzil calibre ponto 30 e munição de diversos calibres. De acordo com a polícia, a arma é similar às utilizadas em guerra, com restrição de uso para as Forças Armadas. Duas pessoas foram presas pela equipe da Rondas Ostensivas Tático Motorizadas (Rotam), da 3.ª Companhia do Batalhão de Polícia Rodoviária. A apreensão foi feita em patrulhamento de rotina, na BR-369, por volta das 5 horas. "É uma arma geralmente usada para enfrentar a polícia", disse o comandante da companhia, capitão Welyngton Alves da Rosa. A arma estava desmontada e escondida no pára-choques traseiro de um Golf, com placas de Piraquara, na região metropolitana de Curitiba. No mesmo local estavam 163 unidades de munição para fuzis calibre 556 e 762. Um dos presos disse que receberia R$ 2 mil para entregar a carga em Curitiba.