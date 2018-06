Polícia apreende lista para golpes em cadeia A polícia apreendeu anteontem no Instituto Penal Paulo Sarasate, em Aquiraz, região metropolitana de Fortaleza, 37 celulares, 110 pedras de crack e 10 papelotes de cocaína, entre outros objetos. O que mais chamou a atenção foi uma lista com números de celulares e de contas bancárias, que seriam para aplicar golpes de dentro do presídio.