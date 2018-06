Polícia apreende mais de uma tonelada de maconha em PE

A Polícia Militar do agreste pernambucano apreendeu mais de uma tonelada de maconha durante uma operação nas cidades de Orocó e Cabrobó, a aproximadamente 530 quilômetros de Recife. Três pessoas foram presas. Cerca de 1.200 quilos da droga foram encontrados separados em pacotes nas ilhas do Rio São Francisco, no sábado. Segundo a Polícia Federal em Salgueiro, para onde o entorpecente foi levado, três armas de fabricação caseira também foram apreendidas.