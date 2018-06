Polícia apreende meia tonelada de maconha no Rio Grande do Sul

SÃO PAULO - Meia tonelada de maconha foi apreendida na madrugada desta terça-feira, 19, em Porto Alegre durante a Operação Guarani. A droga foi apreendida em uma casa em construção, no bairro Aberta dos Morros, próximo ao bairro Hípica, na Zona Sul de Porto Alegre.

A ação foi coordenada pelo delegado Mário Souza e contou com agentes da 1ª Delegacia de Investigações do Narcotráfico (1ª DIN) e do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc). De acordo com o delegado, a operação começou em março deste ano.