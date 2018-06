Polícia apreende meio milhão de maços de cigarro em Curitiba

SÃO PAULO - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu meio milhão de maços de cigarros em Curitiba, no Paraná, na noite desta quinta-feira. A quadrilha fazia o transbordo da carga quando a PRF chegou.

Os integrantes do bando estavam no pátio de um posto de combustíveis desativado na Rodovia BR-476 (Linha Verde) retirando 550 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai de um caminhão baú frigorífico e colocando em duas Kombis e uma Ducato.

O flagrante aconteceu após uma equipe da PRF que fazia uma ronda no local ter percebido os utilitários trafegando em comboio e entrando no pátio do posto, que é usado como estacionamento por caminhoneiros. Os policiais observaram a movimentação e em seguida entraram no local. Dois homens foram presos em flagrante, um de 23 e outro de 68 anos. Três homens que também faziam o transbordo da carga conseguiram fugir.