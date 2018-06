Polícia apreende mercadorias importadas irregularmente do Paraguai

SÃO PAULO - Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) informaram nesta terça-feira, 7, apreensão de mercadorias compradas no Paraguai durante bloqueio na rodovia MS-164, na região de Ponta Porã (MS).

Um veículo revistado pelos policiais trazia oito aparelhos de videogames PlayStation 3; cinco videogames PlayStation 2; 10 controles para videogames playstation 3; 61 controles para vídeo games PlayStation 2; uma guitarra para vídeo games PlayStation 3; e 15 cabos HDMI, pertencentes ao condutor do veículo.

O veículo era dirigido por um homem, de 35 anos. Junto com o motorista estava um homem, de 41 anos. Os dois são moradores de Jataí, em Goiás.

No carro havia também 25 cartões de memória; quatro módulos para som automotivo; dois Notebook; um Netbook; 38 Pen Drivers; 57 aparelhos de telefone celular; 69 molinetes de pesca; 30 carretéis de linha de pesca e três câmeras fotográficas digitais.

Os dois não tinham comprovação da importação dos produtos e afirmaram levar as mercadorias adquiridas em Juan Caballero, no Paraguai, para Jataí. O DOF apreendeu as mercadorias, o veículo e os encaminhou para a Inspetoria de Receita Federal da cidade de Ponta Porã.