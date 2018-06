Polícia apreende munições e mais de 700 kg de drogas no Rio

Duas operações da polícia do Rio apreenderam mais de meia tonelada de drogas, além de munições, em dois morros da zona norte da cidade. Agentes da Delegacia de Combate às Drogas (Dcod), do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e do 3.º Batalhão da Polícia Militar (Méier) participaram das ações na capital fluminense. Ninguém foi preso. Droga e munições de fuzis apreendidos no Morro de São Carlos, zona norte do Rio No complexo de São Carlos foram apreendidas 100 kg de cocaína e 10 mil munições de fuzil. De acordo com a polícia, a droga foi encontrada dentro da parede de uma casa na região. Cerca de 150 policiais da Dcod e de delegacias especializadas atuaram na operação, com o intuito de prender o traficante Rogério Mosqueira, o Ropinol. Quando os policiais chegaram ao local, houve troca de tiros mas ninguém ficou ferido. No Jacarezinho, policiais militares do Bope e do 3.º BPM apreenderam mais de 600 kg de maconha, além de três granadas, 20 máquinas caça-níqueis, duas escopetas calibre 12 e um fuzil. A ação teve o apoio de quatro carros blindados e terminou sem ninguém preso. Atualizado às 20h19 para acréscimo de informações