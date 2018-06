Polícia apreende ônibus com contrabando em SP Quatro ônibus foram apreendidos em duas rodovias do Vale do Paraíba, no interior de São Paulo. Os veículos estavam lotados de produtos contrabandeados do Paraguai. Um dos coletivos foi parado na Rodovia Presidente Dutra, na região de Taubaté. As mercadorias sem notas fiscais - brinquedos, fitas e aparelhos eletrônicos - estavam sendo levadas para São João de Meriti, no Estado do Rio de Janeiro. Apenas oito passageiros viajavam no ônibus. O restante do espaço estava ocupado por caixas. O volume de mercadorias apreendidas era tão grande que ocupou todo o espaço da sede da Polícia Federal de São José dos Campos. Segundo o Bom Dia SP, da TV Globo, o grupo foi indiciado por contrabando, mas não chegou a ser preso. Em Igaratá, outros três ônibus foram apreendidos na Rodovia Dom Pedro. Os produtos seriam comercializados na região de Aparecida, também no interior paulista. A polícia recebeu uma denúncia anônima informando sobre o contrabando.