Polícia apreende panfletos contra sistema carcerário A Polícia Militar de Barretos apreendeu na noite de terça-feira, 15, cerca de 180 panfletos com críticas ao sistema carcerário e denúncias de maus tratos em presídios, nove tubos de cola e dois telefones celulares. Três homens foram presos e autuados por formação de quadrilha. Um dos detidos, Robson da Silva Bastos, de 25 anos, estava preso em Pirajuí por tráfico de drogas e porte ilegal de arma, e não tinha retornado à prisão após a saída temporária por ocasião do Dia dos Pais. Segundo a polícia, em seu depoimento, Bastos contou que recebeu apenas uma cópia do panfleto - intitulado "Nota de esclarecimento" -, fez as cópias e recrutou os outros dois acusados para a distribuição e colagem do material pela cidade. Os três acusados estão presos na cadeia de Barretos.