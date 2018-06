Polícia apreende quase 10 quilos droga dentro de ônibus em MS

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Federal (PF) apreenderam 9,7 quilos de pasta base de cocaína no final da tarde de segunda-feira, 16, em Cáceres, no Mato Grosso. De acordo com a PRF, a droga foi encontrada em uma mala, num ônibus que seguia de Jauru para Cuiabá, pela BR-174. Como não foi possível identificar o proprietário do entorpecente, o ônibus foi conduzido com todos os seus ocupantes para a Delegacia da Polícia Federal em Cáceres. Desde janeiro, a PRF já apreendeu 648,5 quilos de pasta base e cocaína em Mato Grosso.