Polícia apreende quase 230 kg de maconha em carro no PR

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu, por volta das 12 horas desta terça-feira, 16, quase 230 quilos de maconha dentro de um carro que trafegava pela BR-277, em Cascavel, Paraná. De acordo com a polícia, o motorista, um policial militar reformado, de 69 anos, que afirmou desconhecer a existência da droga, seguia de Foz do Iguaçu para o litoral do Paraná. Os 277 tabletes da droga pesaram 227,7 quilos e estavam escondidos no teto, laterais, tanque de combustível, caixas de ar, pára-lamas e forro do porta-malas. Junto à droga, também foi encontrada uma pistola calibre 357 Magnum e 50 munições.