Polícia apreende quase 450 quilos de cabos de fibra óptica em SE

SÃO PAULO - Policiais rodoviários federais apreenderam cerca de 450 quilos de cabos de fibra óptica no final da noite de sexta-feira, 16, no km 3 da BR-235, em Aracaju, no Sergipe. O material teria sido furtado da Petrobrás.

Os agente faziam o trabalho de ronda quando abordaram um veículo. Eles desconfiaram da carga transportada. Ao examinarem o veículo, a equipe descobriu que se tratava de cabos de fibra óptica furtados no município de Laranjeiras. O material estava embrulhado em sacos plásticos.

Um dos dois ocupantes do veículo é funcionário de uma empresa que presta serviço para a Petrobrás. A dupla foi detida e encaminhada à Delegacia Plantonista em Aracaju.