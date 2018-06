Polícia apreende quase meia tonelada de maconha no MS

SÃO PAULO - A Policia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 434,7 quilos de maconha na BR-463, na noite desta quinta-feira, 6, no município de Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul.

Dois veículos foram abordados na altura do km 88 da rodovia, por volta das 20h30. Os policiais vistoriaram os carros e em um deles, com placa de Goiás, foi encontrada a carga de maconha. O motorista do carro, um homem de 25 anos, disse aos policiais que receberia R$ 1 mil pelo transporte do entorpecente.

O veículo utilizado no transporte da droga foi furtado no Estado de Goiás, em agosto deste ano. O motorista do veículo que acompanhava o primeiro carro - fazendo o serviço de batedor - também foi preso. Ele receberia R$ 500,00 pelo serviço.

A dupla e os veículos foram encaminhados à Delegacia da Policia Federal em Ponta Porã. A PRF acredita que a droga seria levada para Goiânia, em Goiás.