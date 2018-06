Polícia apreende quase meia tonelada de maconha no PR

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na manhã desta terça-feira, 12, 457 quilos de maconha na BR-277 em Foz do Iguaçu, no Paraná. Os cerca de 500 tabletes com a droga eram levados em uma Parati, com placas de Santa Catarina. Segundo a PRF, o motorista do carro, de 18 anos, contou que receberia R$ 100 para levar o veículo até um barracão num bairro situado a dez quilômetros da Ponte da Amizade, onde a droga seria dividida em outros veículos para dar continuidade ao transporte. De acordo com a PRF, a maconha foi trazida do Paraguai em um barco por meio do Rio Paraná. "Como a fiscalização na Ponte da Amizade é intensa, os traficantes têm usado o rio como forma de travessia da droga e montam uma verdadeira estrutura logística para dar vazão ao tráfico", explicou o chefe do Núcleo de Policiamento e Fiscalização da Delegacia de Foz do Iguaçu, inspetor Ricardo Schneider.