Polícia apreende quatro toneladas de maconha no Paraná A Polícia Rodoviária Estadual apreendeu, na noite de quinta-feira, 1º, quatro toneladas de maconha em Guaíra, na região oeste do Paraná, segundo informações do jornal Bom Dia Paraná, da TV Globo. Essa foi a segunda maior apreensão de maconha realizada pela Polícia Rodoviária em 2007; a primeira aconteceu durante a Operação Centopéia, quando foram recolhidas cinco toneladas da droga. Na ação, os patrulheiros descobriram o entorpecente num caminhão que seguia do Mato Grosso do Sul para São Paulo. A droga estava sobre uma carga de farelo de trigo e aveia. O motorista foi preso em flagrante e levado para a Polícia Federal. A droga deve ser incinerada ainda nesta sexta-feira, 2.