Polícia apreende R$ 80 mil em operação contra o jogo do bicho no RS São Paulo - Agentes da Delegacia de Polícia de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, apreenderam R$ 80 mil - sendo R$ 20 mil em dinheiro e 60 mil em cheques - durante uma operação contra o jogo do bicho na cidade. A ação foi realizada na última sexta-feira, 8.