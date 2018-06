Polícia apreende seis toneladas de mercadorias irregulares Três carretas repletas de alimentos, carrinhos e barracas foram apreendidas dentro de um galpão na altura do nº 264 da Rua Coronel Luis Americano, no bairro do Tatuapé, zona leste da capital paulista. O total de mercadorias apreendidas chega a 6 toneladas. O galpão, segundo a Subprefeitura da Mooca, era uma espécie de "quartel-general" de camelôs que atuam na Rua Tuiuti e região da Mooca. Em meio ao que foi apreendido, havia principalmente batatas, pamonhas e carnes. Os alimentos eram preparados no próprio galpão, de forma precária e irregular. Ninguém foi preso. Há aproximadamente um ano, a Subprefeitura da Mooca invadiu outro galpão usado por camelôs da Rua Tuiuti, no mesmo bairro. No local, havia dezenas de produtos falsificados, principalmente CDs e DVDs. Com a apreensão, o movimento de vendedores ambulantes irregulares reduziu bastante na região. A partir daí, os locais onde eram vendidos produtos eletrônicos e objetos pessoais foram sendo substituídos gradativamente por barracas de churros, batatas fritas e pipoca, entre outros. Com base nessa mudança, a Subprefeitura da Mooca investigou o comércio local e descobriu o novo galpão.