Polícia apreende submetralhadora caseira em Ribeirão Preto A Polícia Militar (PM) apreendeu uma submetralhadora caseira na madrugada desta segunda-feira, 31, no bairro de Quintino Facci 2, na periferia de Ribeirão Preto. Dois suspeitos, em uma moto, foram detidos. Depois, outro homem foi detido, com drogas, na casa de um deles. Os três foram autuados por porte ilegal de arma e tráfico de drogas. A abordagem da polícia ocorreu perto da base da PM no mesmo bairro, que, no último dia 17, foi alvo de ataques. Naquela noite, após um telefonema anônimo, informando que havia troca de tiros num bairro próximo, a base ficou desguarnecida e vários tiros foram disparados contra os vidros, a parede e a placa do local. Não houve feridos. Fabiano Alves Prado, de 20 anos, e Éder Henrique Beraldo Nunes, de 19, foram detidos com a submetralhadora caseira calibre 380, com quatro cápsulas intactas. Na residência de Prado, no Jardim Jandaia, foi detido o seu irmão, Cristiano Ribeiro Prado, de 18 anos. Lá foram encontrados 102 papelotes de crack e cerca de 400 gramas de maconha. A hipótese de que ocorreria um novo ataque na cidade não é descartada pela polícia.