Polícia apreende uma tonelada de maconha em Campinas Após uma denúncia anônima, a Polícia Civil de Campinas, no interior de São Paulo, apreendeu uma tonelada de maconha, em um sítio localizado no distrito de Barão Geraldo, na madrugada nesta quinta-feira, 15. Quatro pessoas foram presas. Os policiais da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) prenderam um casal, a filha e o namorado da garota na estrada da Rhodia. Segundo a polícia, o rapaz foi o único que confirmou saber sobre a existência da maconha no local. O casal disse não saber que a droga estava no sítio. As duas mulheres foram encaminhadas para a cadeia feminina de Indaiatuba e os dois homens foram levados para o 2º Distrito Policial de Campinas.